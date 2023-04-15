在3地聯邦法院提出的5個相關案件裡，司法部點名古茲曼的兒子和他們從如今身陷囹圄的父親那裡繼承的西納羅亞集團（Sinaloa Cartel），是這種合成鴉片藥物的主要來源。美國每天有數以百計民眾因使用這種藥物過量致死。

司法部也特別點名2家中國企業應遭制裁，因為它們據稱販賣化學成分供西納羅亞集團製造芬太尼。

其中一份起訴書中提到4名與這些買賣有關的中國籍人士。

司法部長賈蘭德（Merrick Garland）說：「司法部今天宣布採取重大執法行動，打擊世上規模最大、最暴力、數量最大的芬太尼走私活動。」

他說：「美國政府正在利用一切可用的方法來打擊芬太尼濫用現象。」

在紐約、芝加哥和華盛頓法院提出的案件裡，共點名28人，包括古茲曼的4個兒子，分別為伊凡（Ivan Guzman Salazar）、赫素斯（Jesus Guzman Salazar）、何瓦金（Joaquin Guzman Lopez）和歐維迪歐（Ovidio Guzman Lopez）。

司法部指出，這4人從約莫2014年起「帶頭」讓芬太尼大量湧入美國，替主要在墨西哥北部活動的西納羅亞集團賺取數以百萬計美元，尤其是年紀最小的歐維迪歐。

古茲曼的兒子們先前曾在美國毒品案件中遭起訴，歐維迪歐今年1月在墨西哥落網後，美國已經在尋求將他引渡到美國。

但這些新的案件描述從2019年7月古茲曼在美國被判終身監禁以來，一個殘酷的販毒集團邪惡地擴大其行動，並專注於芬太尼。

這些案件也顯示，中方業者武漢碩康生物科技公司和蘇州小栗醫藥公司如何將製作芬太尼的成分運給西納羅亞集團，而且它們明知道這些成分的後續用途。