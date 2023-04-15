中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員」短今（胡馨儀），擁有甜美外貌及火辣身材，受到大批粉絲喜愛，instagram超過25萬粉絲追蹤，常在社群網站分享工作點滴的她，日前透露脫下衣服後，腋下竟然出現一片黑，她也趕緊還原真相，深怕被所有人誤會。

短今曬出在球場上一系列應援的照片，接著透露賽前穿著黑色衣服彩排，沒想到結束後回到休息室脫掉上衣，居然從鏡子看到腋下一整片黑，嚇得她當場花容失色，穩定情緒仔細一看，才發現是衣服的棉絮黏在身上，讓她搞笑表示：「被隊上吉祥物小翔誤以為自己沒有除毛，差點一秒變諧星」，但也不忘再次強調：「本人腋下潔白溜溜，都有定期在保養的」。

對此，網友紛紛留言：「短今又搞笑了」、「衣服的質料令人堪憂」、「短今永遠都有驚喜給我們」、「是綺夢嘛～～～」、「小翔故意ㄉㄧㄤ妳的啦，他壞壞」、「想知道那個棉絮還在嗎」、「妳本來就諧星啊」、「被稱為女神當然要美美的呀」、「女神看起來是超有氣質的鄰家女孩」、「短金差點變小翔同伴」。

不過短今糗事並非這一樁，中信兄弟球員和啦啦隊「Passion Sisters」先前獲蔡英文總統接見時，她在接受採訪時，脫口而出蔡英文總統本名，讓在旁所有人全都笑翻，其他隊員更是直呼：「你跟她很熟喔」，嚇得她立刻改口：「總統穿黃色很漂亮」，她事後表示緊張時腦袋容易打結，雖想著不能直呼總統全名，還是脫口而出「英文」，而且忘了加頭銜，最後不忘hashtag「小英總統對不起」。