副總統賴清德接見「第十屆台灣兒童醫療貢獻獎得獎人」表示，政府從2021年到2024年挹注28億元執行「優化兒童醫療照護計畫」，期盼共同將兒童醫療做得更好，讓兒童健康得到更好發展。

賴清德致詞時，首先代表蔡總統恭喜每一位得獎人，也感謝他們對兒童醫療的奉獻。雖然所在的醫院不同，服務對象也不盡相同，但背後精神都一樣，竭盡所能地從病人的需要上，看到自己的責任。

他指出，獲得終身貢獻獎的李明亮資政是醫界前輩，過去對於兒童醫療的貢獻有目共睹，也曾擔任衛生署長，領導臺灣對抗SARS；並在此次COVID-19疫情中，協助蔡總統將臺灣整體防疫工作做到最好，讓社會衝擊降到最低，令他非常欽佩。

賴清德提到，本屆兒童醫療貢獻獎還包括中流砥柱獎的陳慧玲醫師、兒科新銳獎的蔡育承醫師、焦點貢獻獎的吳昌騰及陳國銘醫師、兒童護理獎的朱欣蘭及劉淳吟護理師，以及獲得醫療團隊獎的臺大兒童醫院重症醫療照護團隊等，他要向大家表達感謝及敬意。

賴清德說，今天陪同前來的前衛福部長、林口長庚兒童醫學中心名譽院長林奏延醫師，也強調兒童醫療的重要性，特別在現今少子化的時代。政府從2021年到2024年挹注28億元執行「優化兒童醫療照護計畫」，建構核心醫院、重點醫院、基層院所三層級的兒童醫療照護網絡。

他表示，政府也正積極強化高風險妊娠生產與新生兒加護照護，建置兒童緊急醫療照護網絡，發展兒童重症運送專業團隊及網絡等。在各面向積極回應大家需求，提出具體計畫，希望大家能夠一起將兒童醫療做得更好，讓兒童健康得到更好發展。

賴清德提到，他很欽佩瑞信兒童醫療基金會吳春福董事長多年來，出錢出力，不孜不倦與醫護人員站在一起，守護兒童的健康，他要特別表達敬意。

最後，賴清德也一一頒發獎狀予本屆兒童醫療貢獻獎得獎人，感謝他們勞心勞力的付出。