「竹苗英語達人秀」今天於新竹峨眉國中舉辦盛大的成果展，除了示範教學，還以「發光吧！孩子Shine! Kids」為主題，展現學生真正自在使用英語的能力與自信。不少學生從搞不請楚b和d的寫法與念法，到現在可以完整念完一本繪本小說，甚至與外國老師對話！英文成為他們真正的能力，而不僅是考試的科目。

教育部長潘文忠在今天活動開始時致詞表示，英語力不僅是未來孩子學習新知的重要工具，更是面對未來國際化挑戰的重要能力。針對2030雙語教育政策，如何提昇學生英語學習興趣及使用能力，正是教育部努力的方向，針對偏遠地區、資源不足的學校及學生，更需要投注更多的心力與付出，落實教育正義！

新竹縣及苗栗縣提昇國中小英語能力計畫，8年來，在教育部支持下，不僅投入大量經費，更持續關注偏遠地區的英語教學新典範。在缺乏外在資源或補習的偏遠學校，學生也可以把英語學好！8年中參與的學校達30多所，老師近80位，受益學生也多達數千人，不少學生都已經進入各國立及私立名校就讀。

獲得本次網紅秀冠軍的峨眉國中更以英文演出茶道，也曾獲得國語日報英詩朗誦的團體組冠軍！苗栗新埔國小的漁村少年大聲演唱Lemon Tree；峨眉國中的「用英語教閱讀」模擬教室，老師不再傳統地讓學生repeat after me，而是讓學生唸給老師聽read to me。

接受自然發音及閱讀教學的不少孩子，在今天的成果展示中，都展現閱讀及開口說英語的自信。瑞峰國小的一位五年級原住民孩子學生說：「只要自己學會拼音，英文就沒有那麼難了。」參與的國中，會考C級的比例降低、國小學生，在畢業時，也都能達到108課綱所要求的英語能力：自然發音、單字力及閱讀力！

主持計畫的台灣國際人才發展協會理事長、致理科大講座教授陳超明表示：偏遠學校教育的需求與改變，老師在計畫中，秉持「教會學生、不趕完進度，以學生能力指標為導向、落實差異化教學、做中學」等理念，進行一場英語教育的實驗與改革。