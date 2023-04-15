警方前往南京東路查獲泰女非法上班。（警方提供）

警方前往南京東路查獲泰女非法上班。（警方提供）

「館長」陳之漢3年前遭人槍擊，檢警查出是竹聯幫寶和會指使槍手劉丞浩犯案，寶和會會長林修伯因涉嫌參與犯罪組織被判刑1年定讞，但林疑似逃亡，北市刑大日前前往南京東路某酒店，發現其中有未成年女子陪酒，現場另有11名持觀光簽證來台非法上班的泰國女子，認為幕後是林修伯圍事的情色場所，13日在三重區逮捕林，全案依違反兒少性剝削防制條例送辦。

館長陳之漢2020年8月28日凌晨，離開自家林口健身俱樂部時，遭埋伏等候的劉丞浩連開3槍，檢警追查後，發現劉開槍前，曾打電話給竹聯幫寶和會組長施俊吉，法院認定施俊吉為主謀，依殺人未遂等罪判刑16年，劉丞浩判刑15年6月。

寶和會會長林修伯、副會長梁智勝雖無證據參與槍擊案，但被認依參與犯罪組織罪，各判刑判刑1年，今年1月最高法院駁回上訴，全案定讞。

但林修伯並未向檢方報到執行，而是申請延後執行，疑似逃亡行蹤成謎，北市刑大日前接獲線報，指稱民生東路有某家經紀公司，涉嫌仲介4名未成年少女到酒店上班，此外也引介泰國女子非法打工，日前前往清查，逮捕官姓公司負責人等5人，在南京東路的酒店內，也發現11名泰籍女子。

檢警清查後，認為該店背後有寶和會撐腰，林修伯涉入圍事，經循線追緝，日前在新北市三重區某民宅鎖定林的行蹤，將他循線逮捕。

林到案後否認逃亡，表示因家中有事，所以才申請延後入監，經紀公司、酒店的經營也與他無關，但檢警仍認為他涉嫌重大，依違反兒少性剝削防制條例將眾嫌送辦，林修伯直接發監執行。