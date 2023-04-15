▲國民黨投入立委初選的市議員林沛祥認為基隆漏水問題應雙管齊下，加速管線更新，並需同步解決高地供水問題。（本報資料照）

▲民進黨投入立委初選的市議員鄭文婷認為台水更新管線是好事，但也要讓人民有感，若擔任立委會定期邀集台水研討汰換管線進度。（本報資料照）

▲基隆市區路上常見水管爆管漏水問題，圖為市議員張秉鈞會勘漏水。（本報資料照）

基隆市政府統計，台水公司的自來水破管搶修案件，近2年多來竟高達943件。市長謝國樑表示，要加速汰換管線的速度，也強調台水公司應重視漏水問題，因為基隆漏水率極高。對此國民黨參與立委初選市議員林沛祥表示，除了更新管線還必須解決高地供水問題才不會爆管，民進黨參加立委初選的鄭文婷則表示，會定期邀集自來水公司檢討汰換老舊管線的速度，讓民眾有感。

根據基市府工務處統計，自來水公司由2021年1月至2023年4月，水管破管搶修數量總計共943件，而搶修案件量的排名，前3大路段為東信路40次、安和一街25次、中正路24次。

對此基隆市長謝國樑表示，在里長的群組常有里長反映「這裡漏水、那裡漏水」，坦白說，對市長來說是蠻無助的，因為水管主要是台水公司負責，只能多拜託台水公司加快速度解決漏水及管線的汰換。謝並提醒，要特別注意工程品質的問題，尤其不能因為是否虧損影響汰換管線的速度及時程。

國民黨有意參選立委的市議員林沛祥則表示，水公司這幾年有投入管線更新降低了漏水率，但是多數時間仍在「頭痛醫頭、腳痛醫腳」。尤其是在近幾年爆水管件數不斷增加，造成浪費水資源，也對市民帶來諸多不便。

林沛祥認為，必須雙管齊下才能改善情形，除了加速管線更新減少漏水外，另一方面是因為基隆有太多高地供水，所以需再廣設加壓站及高地配水池，才不會為了供水不斷加壓造成爆管。未來他若擔任立委，會針對漏水問題搭起地方政府與自來水公司橋樑，給市民日常穩定的用水品質。

民進黨投入立委初選的議員鄭文婷則說，基隆市漏水問題嚴重，但有前市長林右昌與立委蔡適應積極協調自來水公司汰換老舊管線，同時解決高地供水問題，好不容易才能在8年間從32％的第一名漏水率改善到21％的漏水率。

鄭文婷認為，目前市區各地仍有許多地方尚待改善，很感謝自來水公司編列預算改善漏水問題，但民眾實際的感受也是很重要的，未來如果擔任立委，一定會定期邀集自來水公司檢討汰換老舊管線的速度，讓基隆人早日脫離漏水的陰影。