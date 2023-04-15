俄羅斯全面入侵烏克蘭一年多，總統蒲亭今天將設置數位徵兵系統的法案簽署成法，讓政府更容易徵召人民從軍，將禁止收到兵單的役男出境，讓逃兵變得幾乎不可能。

法新社報導，俄羅斯侵烏的軍事行動拖延進入第2年之後，俄羅斯國會本週在短短兩天內火速通過這項法案，再度引發民眾憂慮。克里姆林宮則堅稱並無計畫再度動員，且這項法案沒有什麼不尋常之處。

根據新法，應徵入伍人員將遭禁止前往海外，且必須在收到電子徵召令時向徵兵辦公室報到。

今天以前，被徵召者都必須親自收取徵召令，許多不想到烏克蘭打仗的人，會直接忽視兵單或索性逃出國。

去年秋季，在蒲亭（Vladimir Putin）頒布動員令以支援在烏克蘭的軍隊後，俄羅斯有數以萬計的男性出逃。

根據新系統，徵召令一旦發出就被視為收到。未能在電子徵召令發出20天內向徵兵辦公室報到者，將無法取得貸款、登記財產或以自營者身分工作。