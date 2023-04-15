一名騎士在行駛途中左側突竄出一隻山羌，車身當場與山羌相撞，雙方滑行數公尺後，山羌倒地不起，機車翻車倒下，兩方皆失去意識，事後山羌嘴邊有一大灘鮮血，疑似已死亡；車禍影片瘋傳，網友問說騎士肇責比例多少，有人笑說、「山羌全責必須用全身燒烤賠償」、「可以求嚐，但不可求償」。

臉書社團「車禍交通事故討論平台」曝光事發影片，該騎士當時行駛在路上，左側突然衝出一隻山羌，當場與他對撞，騎士倒地後滑行了數公尺失去意識，山羌也在路面轉了好幾圈後昏迷；原PO曝光的照片中，山羌倒在地面口吐鮮血，疑似已經死亡，而網友則發文問說「這肇責比例多少？」

騎士行駛過程左側竄出一隻山羌，當場與山羌相撞，山羌當場倒地不起，機車也側翻車倒，雙方皆失去意識。（翻攝自臉書「車禍交通事故討論平台」）

影片中，該名騎士直行於國內某公路，經過路口時，山羌突然從騎士左側奔馳而來，龍頭直接與山羌對撞，山羌當場倒地不起，機車也側翻車倒，騎士則滑行約4公尺停下，其他網友留言「未禮讓行人（山羌），肇責騎士全責」、「應注意而未注意，回家吃肉結案」、「肇事者死亡，公訴不受理」、「山羌全責必須用，全身燒烤賠償」、「超級倒楣欸」、「屍速列車台灣版開拍了」、「幸好牠現在不是保育類」。

先前台東南迴公路大武段也發生1輛自小客車北上時突然有1隻小山羌從草叢竄出，直接被車撞死，駕駛嚇了一大跳，下車查看，先把橫死在路中央的小山羌搬運到路旁，再通知警方協助處理，縣府農業處表示，民眾非故意， 沒有刑責問題。