高雄小港醫院對面巷口改為單行道，警方設置人形立牌提醒民眾。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

民眾在臉書發布貼文，提醒民眾注意荷包。（摘自小港人 七嘴八舌 （小港區））

高雄小港醫院對面有條小巷子，許多民眾常騎車到醫院看診，近日有民眾騎車經過時，發現員警在巷口開單，在臉書發文表示「一堆人被躲在裡面的警察開單」，提醒民眾注意荷包。原來是巷弄狹小常發生人車爭道，接獲民眾陳情，經交通局、里長、警察機關三方會勘，3月起實施一個月勸導期，1日起改為單行道並增設告示牌、人形立牌，7日至今已開出17張罰單，呼籲民眾依標線行駛，維護交通安全。

小港醫院對面小港區漢民路710巷21弄常是許多騎車民眾往返醫院的巷弄，昨日有民眾騎車經過時，發現有員警在巷口開單，在臉書社團發表貼文表示「小港醫院門口對面是單行道，聽附近阿嬤說，今早一堆人被躲在裡面的警察開單」，並提醒民眾多加留意。

小港分局指出，有鑑事故頻傳，因該巷弄狹小且經常造成人車爭道，時常接獲民眾陳情，為避免發生交通事故，自今年2月由交通局會同里長、警察機關三方會勘，同步決議將該巷弄改為單行道並增設告示牌，警方自3月起，實施為期一個月勸導期，警方於勸導期後才開始執法，也設置員警人形立牌提醒民眾。

小港分局表示，1日起該巷弄交通局已設立單行道，單向管制自山明路右轉進入之汽機車輛，並於勸導期後加強取締逆向行駛車輛，自7日起迄今，警方共計開出17張罰單，避免車輛進出發生交通事故，維護行人、行車安全。

小港分局提醒，若未依單行道標誌之規定，逆向行駛進入單行道，將可依道路交通管理處罰條例第45條第一項、第三項開罰，處新台幣600元以上1800元以下罰緩，請用路人遵守交通規則，依設置之標誌標線行駛，以維護己身與他人行車安全。