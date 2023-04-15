斗六鎮東國小出動外師當關主，小朋友和家長們融入情境，一點也不害怕。（校方提供）

斗南鎮重光國小下學年起轉型為童軍實驗小學，校方已提前拜訪學區內學生，圖為該校舉辦童軍活動。（周麗蘭攝）

雲林縣有150多所公立國小在今（15日）同步辦理112學年度一年級新生報到作業，許多學校辦理特色活動讓準小一新生第一眼就愛上學校；有些學校實施新生總量管制，報到作業是慎重地審核資格；轉型為童軍實驗小學的斗南重光國小則已全面拜訪學區內新生，提早完成報到！

雲林縣今年的小一新生約有4700人，各國小先前都已寄發入學通知單，15日有150多所同步辦理新生報到，報到日也是準小一新生對學校的第一印象，許多學校費心安排以出奇制勝。

土庫越港國小校內設有雲林縣智慧教育中心，今天報到作業也是家長及小朋友的科技體驗巡禮日，有AI凱比機器人、童小點、VR虛擬實境、智慧農業、無人機、智能家居與無人商店、3D列印、雷射雕刻等，校方也讓小朋友們動手DIY專屬自己的雷雕作品，初體驗科技的魅力與創意。

斗六市鎮南國小舉辦寓教於樂吉霸分闖關活動，讓小朋友種下閱讀、藝文、科學、運動等知識種子，也增進家長與學校教師互動，。

斗六市鎮東國小的闖關還出動外籍老師當關主，外師拿著水果圖卡讓小朋友拼圖，雖然是全英文但比手畫腳也可以通！虎尾國小則讓新生透過操作平板操作智能車踢足球比賽。

西螺文昌國小因有學生數總量管制措施，報到日是審核入學的順位，讓家長充分了解，隨後丈量服裝與參觀教室。

斗南鎮重光國小下學年起轉型為童軍實驗小學，校方提前拜訪學區內學生，將於29日舉行課程說明會，小一新生在日前都已報到。