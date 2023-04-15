為了迎接高雄演唱會季，高市府推動「加食延暢」專案對接演唱會商機，近期也成功帶動店家業績，如今演唱會季進入尾聲，高市府經發局提醒，憑演唱會票根送50元商圈夜市的優惠券活動只剩15、16日可以兌換，還未兌換的歌迷把握最後機會。

高市府推動加食延暢專案，希望擴大演唱會經濟商機，經發局串聯逾百家特色商店及12家百貨業者推出「高雄夜chill處」專案，歌迷只要憑演唱會票根即可兌換店家折扣或商品，並聯合45處商圈夜市加碼送商圈夜市優惠券，更精心盤點8大私房路線提供歌迷深度暢玩高雄，成功帶動店家業績至少成長3成。

高雄演唱會季進入尾聲，經發局15日特別提醒民眾，憑演唱會票根送50元商圈夜市優惠券活動只剩15、16日可兌換，換取地點為三多、中央公園、美麗島、高雄車站、巨蛋、左營等6處捷運站，尚未兌換商圈夜市券的歌迷請把握最後機會，使用期限到5月31日止。

高市府經發局長廖泰翔表示，市府跨局處推動「加食延暢」專案成功帶動演唱會經濟，經過統計，各家配合業者、攤商平均業績都至少成長3成，其中BLACKPINK演唱會期間漢神巨蛋人潮數暴增55％，新光三越左營店人潮跟業績都有超過50％成長，餐飲業者回報業績也都成長超過3成，成功促進商機、振興經濟。