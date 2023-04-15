●本周美股表現

周五美股主要指數全面收黑，道瓊指數跌0.42%，標普500指數跌0.21%，那斯達克指數跌0.35%。雖然幾家美國大型銀行的獲利表現優於市場預期，但最新發布的一連串經濟數據有好有壞，似乎確立了聯準會將再次升息的預期。

投資人在「經濟數據對於聯準會升息前景是好消息還是壞消息」之間不斷拉鋸，但拜周四大漲所賜，本周美股周線全面收高，道瓊指數周漲1.2%，標普500指數漲0.79%，那斯達克指數周漲0.29%。

●下周看盤重點

由於投資人正在評估貨幣緊縮與上個月的銀行業之亂是否削弱整體增長，企業業績與展望在本財報季便顯得更加重要。

由幾家美國大型銀行打頭陣，美股財報季於周五正式登場。摩根大通、花旗集團和富國銀行今年第一季的業績表現都優於市場預期。

下周將發布財報的非必需消費品公司包括電動車大廠特斯拉、串流媒體巨頭網飛（Netflix）和汽車零售商AutoNation等。在該類股中，重量級的亞馬遜料將在4月27日公布財報。

根據路透社所做的分析，標普500指數成分股今年第一季（1～3月）整體獲利估將較去年同期下滑5.2%。在11大類股中，有4大類股可望實現獲利增長，非必需消費品類股的獲利增長可望奪冠，估將達到36.5%，其次為工業股獲利估將成長17.1%，能源股獲利估將成長13.7%，金融股估將成長4.3%。

原材料股首季獲利表現可能最差，估將大減32.9%，其次為醫療保健股獲利估將減少18.9%，科技股獲利估跌14.4%，通訊服務類股獲利估減12.3%。

今年以來，非必需消費品類股上漲約14%，幾乎比標普500指數今年來近8%的漲幅高出1倍。在非必需消費品類股中，特斯拉和亞馬遜這兩檔成分股的權重就占了40%。特斯拉今年來股價上漲近50%，而亞馬遜漲近22%。

根據周五發布的數據，由於消費者減少購買機動車和其他高價商品，美國3月零售額跌幅超出預期，顯示經濟在今年第一季底失去動能。此外，美國消費者信心在4月份小幅上揚，但家庭預期未來12個月通膨將攀升。

●專家看法

央行升息導致抵押貸款到信用卡融資等借貸成本提高，但過去一年來，美國的消費力仍大致穩健。惟第一季的大規模裁員對手頭寬裕的科技業人員造成衝擊，以及最近的地區銀行業危機導致家庭面臨信貸緊縮，這可能不利於在娛樂、餐飲、汽車和旅宿方面的消費支出前景。

Natixis Investment Managers Solutions投資組合策略師 Garrett Melson表示，我們正在經濟會是硬著陸還是軟著陸之間「拔河」，如果我們在消費方面看到一些力道，就可能強化「最壞的情況不會發生」的預期。在房市可能反彈的預期下，他看好住宅建商和家電製造商的後勢表現。Melson並表示，去年對經濟衰退的擔憂加劇，已經促使許多非必需消費品公司削減成本以提高利潤，這可能他們的季報出現驚喜。

Harris Financial Group常務合夥人Jamie Cox表示，看好非必需消費品類股獲利增長，部分原因是就業市場保持穩健，這有助於提振消費者支出。消費者仍在旅遊，也仍在高檔商品上花錢，人們仍在「盡情享受生活」。

部分專家認為這些估算可能過於樂觀，尤其是在上個月地區銀行危機加劇了放款急凍的擔憂之後。

Charles Schwab資深投資策略師 Kevin Gordon表示，基於消費力會永遠保持強勁這個想法，非必需消費品類股充斥著樂觀情緒，但這忽略了過去一個半月發生的事。

Villere & Co投資組合經理Sandy Villere表示，因為預期美國經濟將在今年晚些時候陷入衰退，他已經對手中持有的非必需消費品公司股票進行篩選。雖然仍看好賭場與飯店業者凱撒娛樂（Caesars Entertainment Inc）和總部位於瑞士的運動鞋公司On Holding AG等公司股票，但Villere已經減持對該類股的整體配置。而只要確定經濟陷入衰退，他會希望買進受此打擊的零售商股票，「我們認為市場將在7月和8月變得更加艱難，如果你確實看到非必需品零售商受到打擊並進入超賣，那通常是我們轉而進攻的機會」。