賭王千金何超蓮與大陸男星竇驍將於本月18日舉行婚禮，日前有媒體目擊到男方已從上海出發準備婚禮，但女方同日卻在香港出席活動，而同場的嘉賓也有姊姊何超瓊，雖然兩人是同父異母的姊妹，但同框時被發現長相十分相像，不禁讓人佩服賭王的強大基因。

由於何超瓊出借珠寶在香港故宮文化博物館展示，因此12日才在開幕式上與林青霞、楊紫瓊、劉嘉玲相見歡，13日她再度現身卡地亞晚宴，而這次同框的來賓則是妹妹何超蓮，只見何超瓊身穿黑色深V禮服，配戴藍寶石項鍊，何超蓮則是穿著白色低胸褲裝，搭配紅寶石項鍊，展現了高貴優雅的氣質。另外，照片中可見兩人有時頭靠頭緊抱，有時嘟嘴像要親吻的感覺，感情相當好。

不過，有網友看到照片後發現，兩人的鼻子、嘴型頗為神似，紛紛讚嘆賭王的神基因，「兩姊妹好像，兩個都像爸爸」、「何家最美姐妹」、「妹妹青春漂亮，姐姐高貴優雅」、「和姐姐在一起好可爱」、「超強DNA」，連大陸女星佘詩曼也留言：「兩大美女。」

事實上，已故賭王何鴻燊共娶了四位太太，其中60歲的何超瓊是二房藍瓊瓔的長女，31歲的何超蓮則是三房陳婉珍的次女，雖然兩人相差了29歲，但在這次宴會上卻可見證到姊妹倆的好感情。