台中監獄槍砲案受刑人陳坤和去年趁戒護就醫時，趁監獄管理員未落實執行，以私藏硬式天線破壞腳鐐脫逃，一路偷車、變裝逃亡約20小時，在桃園遭警圍捕，他持刀自殘送醫。法院依攜帶凶器妨害公務、脫逃及竊盜等罪，各判陳8月、4月及拘役55日；監獄管理員陳、歐及蔡男3人各依過失縱放人犯罪判3月，緩刑2年，可上訴。

爆發受刑人脫逃引起社會震驚，台中地檢署成立專案小組，並發布通緝。陳坤和因犯槍砲案件在台中監獄服刑，去年8月間被借提到台北監獄，趁機把掌中型電視的硬式天線拆掉，將金屬線插進藍白拖鞋內緣中，返回台中監獄時瞞騙過安全檢查。

陳坤和去年9月17日戒護就醫到中國附醫，進行拆除腳部鋼釘手術，他以頻尿為由取得監獄管理員同意解開手銬，陳趁機拿出預藏在藍白拖鞋內的天線，解開腳鐐脫逃，脫逃約20分鐘後，管理員在下午5時44分發現通報。

陳男潛逃到醫院附近的台中市生命禮儀管理處，發現1輛沒拔走鑰匙的小貨車，偷車駕駛衝撞柵欄逃逸，他一路變裝、往北竄逃。

警方循線18日下午1時許在桃園中壢展開圍捕，陳持藍波刀揮砍攻擊員警並自殘，經警對空鳴槍，以辣椒水壓制捕獲。

陳男坦承脫逃式自發行為，與中監管理員無關，3名中監管理員坦承管理疏失。