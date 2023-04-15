CMS藝術總監吳菡（中）本次也參與演出，來自台灣的她表示，很高興能和台灣的樂團一起演奏，特別是在紐約重要的音樂廳同台。（國家交響樂團提供）

國家交響樂團（NSO）首趟美東行的第一場音樂會，除了與林肯中心室內樂協會合作之外，曲目安排也依照音樂家們的專長，使其能有所發揮。（國家交響樂團提供）

由國家交響樂團音樂家成員和林肯中心室內樂協會（CMS）音樂家成員所組成的室內樂，紐約時間14日晚間在林肯中心艾莉絲．圖莉廳首登場，獲得觀眾熱烈鼓掌。左起為小提琴家曾智弘、CMS藝術總監吳菡、小提琴家林品任、小提琴家鄧皓敦。（李欣恬攝）

國家交響樂團（NSO）首趟美東行的第一場音樂會，是紐約時間14日晚間8點在林肯中心艾莉絲．圖莉廳（Alice Tully Hall）的室內樂音樂會，樂手由國家交響樂團音樂家成員和林肯中心室內樂協會（CMS）音樂家成員所組成，一連演奏貝多芬、卡普萊、莫札特與蕭士塔高維契等作品，演出獲得觀眾熱烈掌聲。

CMS藝術總監吳菡本次也參與演出，來自台灣的她表示，「作為台灣人，很高興能和台灣的樂團成員一起演奏，特別是在紐約重要的音樂廳同台，展現台灣音樂家的實力。」

同台演出音樂家們包括小提琴家陳思蕾、嚴丹苾、鄧皓敦、曾智弘與林品任，中提琴家黃心芸與黃瑞儀，大提琴家有大衛．芬柯、米漢．馬里卡與唐鶯綺，以及單簧管演奏家賴俊諺和豎琴家解瑄，鋼琴則由吳菡擔任。

演出曲目內容包括貝多芬的第一號降E大調鋼琴三重奏、卡普萊《幻想故事》、莫札特的A大調單簧管五重奏（K581），以及蕭斯塔高維契為弦樂八重奏的前奏曲和詼諧曲，以古典和現代曲目為穿插，交織著古典的細緻與現代作品的表現力，這樣對比性，吳菡也形容，「這套曲目有如美女與野獸」。

吳菡表示，除了思考曲目屬性的對比，同時也按照音樂家們擅長的樂器作發揮，此外，每個人上台次數，也依照曲目的份量平均，這正是室內樂的精神。

國家交響樂團執行長郭玟岑表示，整場音樂會聽見純粹的貝多芬、純粹的莫札特，同時也從卡普萊、蕭士塔高維契作品裡聽見貼近現下時局的內容，「如瘟疫、戰爭和壓迫，這些事在人類歷史上都不是第一次遇到，很多時候我們都會感到挫敗，或在黑暗中會有束手無策的時候，回到音樂本身，音樂就是黑暗中的光芒。」

NSO美國巡演下一場演出將於4月19日在華盛頓甘迺迪表演中心登場。