有民間團體在公共政策網路參與平台提案，訴求廢止雙語政策，已累積超過5400名人次附議，更有大批教師前來留言，反映這項作法嚴重排擠正常課時，師生均苦不堪言。全國教師工會總聯合會（以下簡稱全教總）理事長侯俊良表示，這筆政策經費雖主要邊在教育部負責執行使用，但行政院與國發會都有參與執行，呼籲所有負責的政府部會都該負起責任，並出面回應教學困境。

侯俊良提到，所有針對雙語政策拋出意見的教師與民間團體，都不會否認英語的重要性，但強化英語發展，不該是把英語工具化，套進其他科目使用，如此不只會導致學生出現學習疲乏的問題，更會壓縮到本科專業發展，在培育端與學生端，必然都會帶來難以克服的難題。

在培育端方面，侯俊良指出，一般出身於非英語科系的老師們，例如畢業於中文系、歷史系、藝術系或數學系等，在專業學科教學上一定沒問題，但英語程度無法達到雙語教學的要求，而能夠負擔雙語教學的教師又不夠多，學校找不到合適的師資，只能降低標準，要求老師們硬著頭皮在本科從事雙語教學，這樣下去，學科本質一定會被犧牲掉。

至於學生端部分，侯俊良說，專業科目的英文都是專業用語，並非生活化英語，學習必然會造成負擔。

侯俊良表示，雙語國家政策的經費，主要是編給教育部執行，但同步參與的政府部會還包含行政院與國發會，如今不少老師已經反映雙語教學的問題與困境，建議所有官方單位正視，做好全面性盤點。