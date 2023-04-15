桃園市長張善政15日上午出席捷運綠線GC01標跨南崁溪合龍儀式。（蔡明亘攝）

桃園市長張善政15日上午出席捷運綠線GC01標跨南崁溪合龍儀式，現場來賓合影。（蔡明亘攝）

捷運綠線GC01標跨南崁溪橋工程施作空拍圖。（桃園市捷工局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市長張善政15日上午出席捷運綠線GC01標跨南崁溪合龍儀式。（蔡明亘攝）

15日現場吊起鋼梁，進行捷運綠線GC01標跨南崁溪合龍儀式。（蔡明亘攝）

15日現場吊起鋼梁，進行捷運綠線GC01標跨南崁溪合龍儀式。（蔡明亘攝）

桃園捷運綠線GC01標高架段工程跨南崁溪橋，位於大園坑菓與山菓路口，今吊裝合龍，代表桃捷綠線高架段北段工區的3座重要鋼構橋梁皆接近完工。桃園市長張善政今視察表示，捷運南崁溪景觀橋擁有「蝴蝶造型拱橋」，未來國人搭機回台，看到蝴蝶拱橋就知道回到家了，將成捷運綠線、大園最美地標。此外，目前GC01標已著手撤除沿線圍籬，盼早日還路於民。

捷運綠線GC01標高架段工程2018年8月開工，北段工區有3座重要鋼構橋梁，包括茄苳溪、南崁溪2座跨河橋及1座跨高鐵的高架橋，其中跨茄苳溪橋已於2021年12月完成吊裝，跨高鐵高架橋今年1月吊裝完成，跨南崁溪橋於今日完成鋼構吊裝合龍。

捷運工程局長劉慶豐表示，捷運南崁溪景觀橋結構為雙拱雙索面鋼拱橋，採115公尺跨南崁溪，拱肋系統由主拱肋、副拱肋與主副拱肋間的橫繫梁等構件組成，主拱肋外傾10度，拱高23公尺，副拱肋拱高18.5公尺，蝴蝶造型的鋼拱肋搭配吊索，營造優美線條與視覺效果。

張善政指出，蝴蝶拱橋設計出自已過世的著名華人工程師林同棪的團隊，曾在國內外設計出許多美麗橋梁，蝴蝶造型象徵桃園將展翅高飛，未來國人搭飛機回國在桃機降落時，看見蝴蝶拱橋就知道回到家了，這不僅將成為捷運綠線地標，未來更是大園最美地標，讓地方引以為傲。

關於設計含義，劉慶豐說明，跨南崁溪橋採雙複式拱圈鋼拱，呼應桃園市徽的雙心上下交合，象徵族群融合、南北共治、共生共榮，蝴蝶造型優美，也象徵桃園在航空城及捷運綠線完工後，將蛻變為國際化都市。

劉慶豐表示，捷運綠線GC01標高架段橋梁的下部結構工程目前已完成逾95％，預計今年8月完成，橋梁上部結構工程現如火如荼施作中，雖統包廠商面臨疫情、缺工料的大環境影響，仍投入各項資源提高進度，預計明年下半年完成所有高架段橋梁工程。

捷工局也提到，目前捷運綠線GC01標已著手撤除工區沿線圍籬，北段工區的中正北路，自中正橋往北至南竹路二段的圍籬已於3月29日撤除，後續將接續往北逐步撤除圍籬，盼早日還路於民。