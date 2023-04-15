台南市佳里區牛蒡產量全台第3，今年卻因缺水減產5成，年度的牛蒡節活動15日仍照常舉行，挖牛蒡活動最受青睞，開放300人報名瞬間秒殺額滿，民眾15日下田體驗挖土拔牛蒡，直呼「比想像中辛苦」。

佳里區牛蒡種植面積40公頃，台南市有8成牛蒡田都在佳里區，產量居全台第3，去年10月至11月栽種期遇上乾旱高溫，今年大量減產5成。地方仍持續以園遊會方式舉辦牛蒡節活動，凸顯在地農產特色。

每支牛蒡深達30公分至40公分，民眾需要鏟子挖掘才不吃力。（程炳璋攝）

「佳里好蒡」活動15日開始，除了有DIY創意競賽，還有食農體驗製作牛蒡披薩。佳里區農會活動前開放300人網路報名田間體驗，報名成功者即可免費下田體驗挖土拔牛蒡帶回家，另獲贈50元園遊券，名額瞬間秒殺。

牛蒡田就在活動場地附近，300名遊客陸續下田體驗樂趣，現場有許多未報名遊客在一旁觀看玩心大起，卻無法下場大呼可惜。

佳里舉辦牛蒡節活動，300人下田體驗拔牛蒡樂趣。（程炳璋攝）

蒡屬深耕作物，每支深達30公分至40公分，民眾若未帶鏟子，徒手挖掘十分吃力，大家最後都滿載而歸，卻直呼比想像中辛苦。

佳里區農會近年開發牛蒡脆餅、牛蒡麵、牛蒡茶、香鬆等副產品，今年推出牛蒡雞冷凍料理包，推廣牛蒡融入食材中的健康美味。