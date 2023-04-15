澎恰恰2020年積欠2.4億債務因此宣告破產，沒想到日前開直播驚爆「還有5、6000萬債務要處理」，更無奈表示：「10輩子都還不完」，如今轉換跑道開發泡菜事業想早日還清債務，由於今（15日）是他67歲生日，兒子「皮皮」也和團隊夥伴幫他慶生，不過生日蛋糕插了「10000」而非67歲的蠟燭，對此，他也吐露背後真正含意。

澎恰恰稍早發文表示：「今年生日很特別，不是我誕生，而是我重生的日子」，接著透露原本到公司要看銷售狀態，沒想到兒子和公司團隊居然端了生日蛋糕幫他慶生，不過正當疑惑為何上頭蠟燭數字是「10000」而非「67」時，同事便跟他解釋：「上面的蠟燭是希望我們能快快賣出一萬罐」，他坦言原本有點擔心一萬罐會很難賣，但看到很多老朋友下訂力挺，讓他頓時放心不少，直呼非常開心及感動。

澎恰恰表示從來沒有過生日的習慣，但不免俗許下三個生日願望，分別是：「所有需要幫助的人，都能恰恰好遇到貴人、恰恰好的團隊的夥伴，身體健康，工作順利、希望大家吃到恰恰好泡菜都健康快樂又幸福，每個看到這篇的人都支持一瓶」，接著強調：「今年我的身份轉變，真心期待生日的願望成真」，也希望一切都會越來越好。

澎恰恰開發泡菜事業被質疑是要割韭菜，他日前也不忘外界喊話：「大家不用同情我」，接著拍胸脯保證，「吃過的都說好吃，不好吃就不要再買，我們研發那麼多個月，對於口味也是很有自信的」。