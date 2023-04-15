台塑企業總裁王文淵與高雄巿長陳其邁參觀高雄台塑昆仲公園。（圖／王莫昀攝）

經營之神、台塑企業創辦人王永慶、王永在昆仲，約70年前在高雄前鎮發跡的起家厝揭開神秘面紗，高雄台塑昆仲公園配合高雄市府文化局於在今、明兩日，舉辦「國際古蹟遺址日」活動，今起同步全區對外開放。公園內保留13棟歷史建築及紀念建築，見證了台灣石化業從美援時代一路走來的歷史風華，歡迎民眾前來參觀遊憩。

王永慶、王永在昆仲於1954年獲得美援貸款78萬美元，成立福懋塑膠，之後更名為台灣塑膠。當時，高雄的獅甲地區於1930年代後期，因日本南進政策而形成戲獅甲工業地帶，在日本人的建設基礎下，戰後初期有台碱、台肥、台鋁及高雄硫酸錏等化工廠。為了充分利用台碱公司的副產品氯氣，兩位創辦人決定在獅甲地區，也就是台塑企業高雄廠，興建台灣第一座以電石法製程生產每日4噸之聚氯乙烯(簡稱PVC)工廠，為台灣塑膠產業的奠基者。

1958年，南亞塑膠接續成立，並在高雄廠發展PVC膠布之二次加工，之後又成立新東塑膠，從事塑膠三次加工，逐漸使得塑膠工業在台灣成長茁壯，時至今日已發展成為石化產業上下游垂直整合，且事業版圖涵蓋台灣、美國、中國大陸、越南、菲律賓及印尼等地區之跨國性企業，為台塑企業邁向欣欣向榮，奠定了穩固的根基。

台塑企業的發展歷程，就是一部台灣經濟發展史的縮影，不僅締造了舉世無雙的塑膠三次加工體系，為台灣初期經濟拮据時創造大量的外匯收入，奠定經濟發展之堅實基礎；後來更促成石化工業蓬勃發展的契機，對台灣經濟的發展貢獻良多。

台塑企業創辦人辦公室是建廠初期最早的建築物之一。 台塑企業耕耘台灣已逾一甲子，伴隨社會發展步伐的推進，高雄廠最初的工廠，配合高雄市都市計畫已經停產拆除。然而，為了保留城市的歷史記憶，台塑企業與高雄市政府攜手合作，成立「財團法人高雄市王永慶、王永在昆仲公園文化基金會」，並投入8億6千餘萬元，將原本的塑膠工廠轉型成現在的公園。

王永在故居是高雄市第一棟也是唯一一棟紀念建築！在這個公園中，原本的王創辦人辦公室、王永在創辦人故居、資材倉庫及眷屬宿舍等歷史建築，轉變為展覽館和商鋪。同時，戶外空間中除了老樹林立、綠草如茵，還有「台塑阿媽」王詹樣的雕像、牛車載運PVC雕塑、早期PVC重合槽及鍋爐煙囪等舊生產設備座落其中，重現當年的生活形貌和塑膠產業的發展。

園區內的王永在故居，是高雄市目前唯一的紀念建築，紀念著王永在創辦人在此地與員工一同奮鬥的歲月。此外，王創辦人辦公室則原貌保留，目前正進行台塑企業王創辦人紀念特展，從台塑企業王文淵總裁親自繪製的「唐山過台灣」、「墾地拓荒」、「築構輕工業」、「發展石化業」、「展望電子業」五個時期，述說著兩位創辦人帶領台塑企業卓越成長，以及與台灣經濟發展交織的故事。