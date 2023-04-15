高雄台塑昆仲公園內，保存區內老宿舍原貌，飄著淡淡檜木香。（王莫昀攝）

高雄台塑昆仲公園今起全面開放，台塑企業透露，園區內即將開幕台塑第一家對外餐飲體系「昆仲食舍」，延續當時宿舍與廠區相連的歷史，台塑企業創辦人王永慶、王永在母親王詹樣女常親自下廚，用最新鮮的食材和感恩的心，譜出一道道美味私房料理，傳承「勤勞樸實」的台塑精神，希望將這份美好佳肴，分享給更多人。

在台塑昆仲公園，民眾可以在這裡享受草地上的陽光和大樹下的涼風，同時也能透過老建築和老設備窺見舊日工廠時光，原地保留的煙囪，在夜間燈光的點綴下，成為城市的新地標。昔日的警衛室整修為鐘樓，銅鐘上Athlone Castle字樣，經考證是來自愛爾蘭造船廠生產的船鐘，經由拆船業進入高雄廠，扮演著提醒工廠上下班作息的重要角色，成為員工的共同回憶，同時也見證50年代高雄拆船業興盛的歷程。

宿舍區的保留戶裡，布置成當年員工家居環境的模樣，公園內也復刻舊日的水拹仔，呈現早期沒有自來水的生活情形，每到天氣炎熱時，小朋友們總是在這邊戲水遊玩。

公園自2023年3月起舉辦假日市集，配合音樂演出，民眾於老樹廣場席地而坐，體驗草地上的假日野餐氛圍；此外，作為文化推廣及知識傳承場域，基金會定期邀請各領域學者專家，辦理「昆仲講堂」專題講座，以期成為高雄市不可或缺的藝文交流平台。

台塑企業總裁王文淵月前視察園區。對於這塊土地充滿感恩與懷念，期待透過公園內的老建築和舊設備，讓民眾在遊憩的過程中，對這個城市的歷史有更深刻的體會，不僅呈現創辦人兄友弟恭、團結一心的兄弟之情，同時將台灣經濟在困苦中奮發向上的精神，傳承給未來的新世代。