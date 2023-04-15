落巢的領角鴞寶寶張著無辜大眼，表情超萌。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

竹縣農業處今年接獲3起領角鴞幼鳥落巢通報，近日也有芎林民眾在轎車旁發現落單的領角鴞，農業處立即派野生動物救傷隊員前往接應，確認是領角鴞離巢幼鳥，檢視其健康無虞，就拾獲處附近選擇較完整及易躲避的大樹，幼鳥放在垂降籃後，由隊員攀樹拉籃上樹野放，幼鳥在大樹上還回眸看向救傷隊員，大大的眼睛超級萌，期望親鳥媽媽夜間能順利找到小孩。

每年春天是都市領角鴞繁殖的高峰期， 3月開始許多幼鳥會離開巢洞生活，跟著親鳥學飛打獵，但仍需親鳥照顧餵食，農業處解釋，這時最容易有幼鳥掉落地面情形，今年起已有3件案例，前兩例為幼鳥出現在民宅排油煙管內及巷弄地上，經人員到場評估，因雛鳥尚未成熟及環境不適宜野放，故送往六福村野生動物救傷站安置，待未來成熟後再野放。

農業處上月18日剛邀請曾於桃園市野鳥學會服務的資深救傷志工與新竹縣野生動物救傷隊員分享貓頭鷹幼雛鳥野放評估的準則及方式，立刻就派上用場，本案領角鴞幼鳥已成熟離巢，鄰近環境植被亦適合幼鳥日間躲藏，最重要的是民眾明確記得落巢位置，幼鳥當晚被親鳥尋回照顧的機率非常高。農業處指出，此次落單領角鴞直接送回讓親鳥繼續照顧的案例，是野生動物救傷最佳的結果。

台灣所有野生貓頭鷹及其他猛禽都屬於保育類動物，如遇到受傷動物，請立即通報縣府處置，切勿自行帶回自行餵食及飼養，不專業的餵養將造成動物營養不良導致未來存活率不佳。農業處提醒，自行撿拾及飼養保育類動物更恐涉及野生動物保育法騷擾保育類野生動物之規範，可處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣6萬元以上30萬元以下罰金。