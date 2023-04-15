美國蒙大拿州議會今天通過一項法案，禁止TikTok在州內營運，這是這個人氣短影音app在美國生存所面臨的最新一項威脅。

這項SB 419法案將禁止應用程式（app）商店提供TikTok，供蒙大拿州的用戶下載。蒙大拿州眾議會以54票贊成、43票反對，通過了這項禁令。

一旦這項法案正式成為法律，包括TikTok和蘋果（Apple）及谷歌（Google）等手機應用程式商店，一旦違反規定，就將面臨罰款。

目前還不清楚蒙大拿州要如何執行禁令。

法案如今將提交給蒙大拿州州長強佛特（Greg Gianforte）簽署。

蒙大拿州州長辦公室發言人說：「對於立法機關提交給他的任何法案，州長都將審慎考量。」

TikTok在聲明中說：「我們會繼續為蒙大拿州的TikTok用戶和創作者奮戰，因為他們的生計和憲法第一修正案（First Amendment）所賦予人民的權利，竟受到政府如此嚴重越權行為的威脅。」

路透報導，中國科技公司「字節跳動」（ByteDance）擁有的TikTok，面臨美國議員呼籲要在全美禁用的日高呼聲。那些議員擔心中國政府可能對該平台具有影響力。

上個月，美國國會一個委員會質問TikTok執行長周受資，要他說明中國政府是否可以取得TikTok用戶資訊，或影響美國民眾在那個app上看到的內容。

TikTok一再否認他們曾與中國政府共享用戶資訊，並稱即便被要求那麼做，公司也不會照辦。

這家公司正在發展一項名為「德州計畫」（Project Texas）的案子，要在美國建立一個獨立的實體空間，用來儲存美國用戶的資料，且將使用美國科技公司甲骨文（Oracle）的伺服器。