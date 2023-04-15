致用高中15日舉辦慶祝創校60週年校慶系列活動暨全校運動大會，會中表揚校友會及董事長獎學金、技職證照達人及傑出校友表揚，並安排社團迎賓和國軍娃娃表演、電競比賽暨體驗營活動、攀岩設施設備揭幕儀式，讓學生盡情發揮所學努力揮灑青春，展現深耕教育「致用60 光耀永在」的新風貌。

校長陳添旺說，致用高中秉持學在致用、學以致用、務實創新、優質卓越的辦學理念，為地方培育優秀人才而努力。創校至今60年培育校友達5萬人次以上，每逢5週年、10週年校慶都有表揚傑出校友，今年慶祝60週年校慶特表揚致用傑出校友10位，讓社會各界表現傑出的校友回母校與學弟妹同慶，做為同學們學習的典範。

致用高中今天舉辦慶祝創校60週年校慶系列活動，表揚校友會及傑出校友等，展現深耕教育「致用60 光耀永在」的新風貌。(致用高中提供)

致用校慶活動中，並恭賀同學們在每年升學國立大學科大近百人成績亮麗，近五年來學生參加各項對外重大競賽，榮獲全國中等學校技能競賽4座金手獎、12項職種優勝獎項佳績。通過乙級技能證照人數亦百人以上佳績。各科同學們在各項技能學習展現專業領域的具體成果，特舉辦各科一系列靜態動態教學成果展及社團成果展，讓每一位學生能一同歡慶60週年校慶。

陳添旺表示，董事長陳本源為鼓勵致用學生強身體能，配合體育教學多元學習需要，特別捐贈一座耗資100萬元攀岩場以供體育多元教學。同時感謝狐鐳廣鼎國際有限公司獨家贊助經費，舉辦狐鐳杯電競比賽及電競產業體驗營活動；讓國高中學生享受電競比賽及體驗電競產業發展的趨勢，培育中台灣未來電競產業發展相關人才。

致用高中今天舉辦慶祝創校60週年校慶系列活動，表揚校友會及傑出校友等，展現深耕教育「致用60 光耀永在」的新風貌。(致用高中提供)

陳添旺強調，面對少子化社會多元發展趨勢，致用為地方學子提供更優質的學習環境、提供多元選擇機會，預計於113學年度成立國中部，為中苗地區家長及學生提供六年一貫精緻教育目標與作法。

致用高中校慶慶祝大會，還安排「校園演唱會活動」、「致用盃熱舞大賽決賓」、「致用星光大道歌唱表演」、「觀光科、餐飲科、美容科成果展」、「社團動態成果展」、「攀岩設施設備揭幕活動」、「電競比賽與體驗營活動」等一系列活動，讓致用高中60歲生日熱鬧非凡達到最高潮。