翻糖蛋糕靜態組第一名由張惠琴獲得，作品名為「原住民」。(黃敬文攝)

新北市勞工局舉辦「2023 新北市技能競賽」今(15日)在三重綜合體育館盛大登場，共有 268 位來自全國各地烘焙及咖啡拉花高手，拿出技藝與實力爭奪超過65萬元獎金，期能在新北技能競賽場上奪得佳績；新北市副市長謝政達也親自到場為選手們加油打氣，並與小朋友們一起體驗精緻細膩的手工技術，製作出極美和菓子。

新北市副市長謝政達表示，新北市相當注重技職教育，勞工局每年透過全國性的技能競賽，讓來自全國各地的高手們有互相切磋精進的場域，隨著蛋糕及咖啡越來越深入人們的日常生活，在專業技能上也發展到美感與質感兼具的藝術層次。

今年提高競賽總獎金，除了延續「蛋糕創意裝飾」、「靜態翻糖蛋糕」及去年獲得廣大迴響的「咖啡拉花」項目，「動態翻糖蛋糕」亦回歸競賽行列，這些項目都需要高度的專注力及創造力，且要在時限內完成作品，非常不容易，新北市共有11所學校參賽，期待選手們能發揮創意與自身功夫，爭取競賽最高榮耀。

勞工局表示，會場還設有烘焙及咖啡主題展，邀集新北市糕餅業職業工會、台北市糕餅業職業工會及台北精品咖啡商業發展協會等單位參展，並邀請裴志偉、莊淑媚、陳建佑、吳薰貽及黎玉璽等大師展示烘焙藝術作品，讓民眾大飽眼福，一同感受烘焙及咖啡的魅力。

另外，今年技能競賽也特別結合了餐飲業現場徵才活動，邀請星巴克、鬍鬚張、鑫鼎王餐飲、王品餐飲、Krispy Kreme 甜甜圈、王座國際餐飲等 15 家優質廠商，釋出超過 1100 個工作機會，其中包含 472 個兼職工作，職缺內容多元，期望透過媒合活動，幫助勞工朋友適才適所。