桃園市芫吉公司在台中、桃園與苗栗縣三灣鄉中港溪等地非法傾倒強酸廢液案，經台中地檢署於3月底以廢棄物清理法偵結起訴11人，苗栗縣長鍾東錦在縣務會議指示相關局處加強管考防範。水利處研議對河流周邊加強管制，避免大型車輛可隨意進出。環保局則對土壤、地下水汙染範圍查證作業，將汙染區域公告為土壤及地下水污染控制場址與管制區，並於土地登記簿註記場址汙染資訊，以藉由法規強制力管控類似事件不再發生。

桃園市芫吉公司偷倒廢酸液到三灣鄉中港溪，檢警到現場查勘。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

桃園市芫吉公司涉嫌在台中、桃園及苗栗等縣市至少4處地點非法偷倒廢強酸液，業者在苗栗縣三灣鄉中港溪畔一處露營場旁偷倒廢液，根據檢方查證結果，露營場業者竟私下勾結芫吉公司，提供露營場旁河畔給業者偷倒廢酸液，苗栗縣長鍾東錦得悉後為之氣結，他難掩氣憤地說「只有重罰不夠，還要封路、停業、研擬提告等，不可輕縱。」並且要連說三次，以示他的憤怒。

鍾東錦在臉書貼文表示，「台灣的露營業者在嚴格的法規之下，要走向合法化的過程已經是備感艱辛，竟還有人以露營區掩護非法傾倒廢水，染紅了我們美麗的母親河，中港溪。」因此，在縣務會議提報處理後續時，他還是難掩氣憤。

桃園市芫吉公司偷倒廢酸液到三灣鄉中港溪，檢警到現場查勘。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

鍾東錦說推動本縣觀光，露營在苗栗是一個全新的市場，且聞名全台，我們更希望能帶動外溢效應，使縣內觀光產業鏈雨露均霑。「豈料竟有不法業者配合芫吉公司傾倒廢水，良心何在？只有重罰不夠，還要封路、停業、研擬提告等，不可輕縱。」

鍾東錦氣憤難平地指出，這背後所牽扯的龐大利益，如不嚴懲，貪婪的劣質業者以後還會再來，且必須針對行水區內的業者進行盤點，以杜絕類似事件再度發生。此外對於「芫吉公司」與該露營區我們也將透過司法途徑，進行追訴與求償，為中港溪裡被毒害的生靈們討回公道。「加強巡查，嚴厲執法，對這種劣質業者不需要客氣。」

桃園市芫吉公司偷倒廢酸液到三灣鄉中港溪，檢警到現場查勘。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

水利處及環保局遵照縣長指示，立即採取後續作為，水利處針對非法棄置點附近可供大型車輛接近或抵達河川的周邊道路，應研議規劃管制措施，避免大型車輛可隨意進出。環保局則應進行土壤、地下水汙染範圍查證作業，接續依土壤及地下水汙染整治法規定，將污染區域公告為土壤及地下水污染控制場址與管制區，並於土地登記簿註記場址汙染資訊，以藉由法規強制力要求汙染行為人擔負環境改善責任，及防止土地移轉，避免汙染範圍擴大，盡速回復原有之環境品質。