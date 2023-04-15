每個人表達愛的方式都不同，有些人喜歡用花言巧語來哄另一半開心，而有些人則是用行動來展現愛意，《科技紫微網》運勢專欄指出，牡羊座、金牛座、巨蟹座、天秤座、摩羯座不擅於表達，更說不出悅耳動聽的情話，不過他們非常疼愛另一半，總是用實際行動來示愛。

▍牡羊座

牡羊座雖然不懂浪漫，但是會用行動來表示愛意。好聽的話對他們來說是表面功夫，寧可用實際行動來溫暖對方的心，哪怕是微不足道的小事，都是他們的心意。

▍金牛座

金牛座非常務實，好聽的話在他們眼中認為就是一種虛偽，而暖心的事情卻是很符合實際的。所以比起對著另一半說寶貝，他們反而更願意買另一半最喜歡的物品當作禮物。

▍巨蟹座

巨蟹座的喜歡永遠是無聲無息的。他們不擅於表達，每當情話還沒說出口就會先面紅耳赤，比起言語他們更喜歡用實際行動來表達心意，所以只要能為對方做一些事情，就會高興得小鹿亂撞。

▍天秤座

天秤座雖然口才好，卻也知道愛不是掛在嘴上的，能夠說出來的喜歡，與其說是愛，不如說是調情。他們會選擇用更貼近對方心靈的方式表達愛，例如，做飯、買禮物等。

▍摩羯座

摩羯座在愛情裡，雖然說不出悅耳動聽的情話，但是腳踏實地的暖心事卻能做得非常順手。他們總是能察言觀色注意對方的任何需求，且替對方解決難題，就會感到非常開心。