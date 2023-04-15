日本壽司郎經過「屁孩舔醬油瓶」的風波後，決定更改供餐模式。網紅「視網膜」去日本吃迴轉壽司，到位置上發現迴轉壽司台上沒有實體壽司，只剩下一個長型螢幕秀出各種口味壽司的圖，然後畫面一直轉一直轉，讓他覺得很荒謬，也引起網友討論，不少人笑說，這樣很衛生，也算另類保留初心了。

網紅「視網膜」（陳子見）今在臉書上表示，去日本吃迴轉壽司，卻發現用餐「供餐」模式大改，迴轉壽司台上面沒有實體壽司了，全面改成螢幕上顯示出迴轉壽司的畫面，而且真的會一直轉一直轉，讓他看了嘴角失守。

從視網膜分享的照片和影片中可見，原本的迴轉壽司台上面空無一物，但上方卻多了跑馬燈式螢幕，各種口味的壽司圖案在螢幕中一直轉，讓他覺得很荒謬，嘗試點餐以後發現，壽司會透過以前的迴轉壽司台，準確送到客人的位置。

畫面吸引了8千多人朝聖，不少人留言討論，「會不會還是無法防止屁孩舔螢幕」、「比起全面改用平板點餐，這也算是保持初心了」、「這樣比較衛生」、「就解決問題的角度來說，還蠻有創意的」。