花蓮縣七星潭和鯉魚潭「兩潭兩鐵」自行車道，沿途風景優美，常見路跑、散步民眾，也是自行車族旅遊規劃的路線，花蓮縣政府向中央爭取到2000萬元補助優化，近日進行花蓮港景觀橋至曙光橋頭的鋪面更新，將鋪設彩色瀝青，帶來不同視覺體驗，預計施工到月底，施工期間該路段封閉，必須繞道通行。

改善自行車道設施，花蓮港景觀橋至曙光橋頭旁的228和平廣場之間路段，封到30日，公告替代道路。（花蓮縣政府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣政府向交通部公路總局提出「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫」補助2000萬元，針對兩潭兩鐵自行車道，於港口路段重新鋪設磚紅色路面、自行車道路面標誌、改善自行車道旁護欄、拆除多餘桿件及環境檢整等，工程於今年2月18日開工，預計工期150天。

觀光處長張志翔說明，其中，花蓮港景觀橋至曙光橋頭旁的228和平廣場之間路段，即日起至月底30日，進行道路鋪面更新作業，專用道路段將用彩色瀝青依專用道規範鋪設，是這項工程亮點，更新路面長度2.2公里，工程改善經費741萬元。

張志翔說，為車道路面增添色彩，將帶給民眾不同的視覺體驗，為維護民眾安全及施工順利進行，暫時封閉，請配合繞道通行。

他強調，七星潭太平洋風景，吸引大批遊客，往鯉魚潭車道跨新城鄉、花蓮市、吉安鄉及壽豐鄉等4鄉鎮，由海岸線連接到花東縱谷的自行車道，沿圖景致怡人。縣府將持續爭取補助經費，結合自行車讓遊客暢遊觀光景點，提供遊客更完善的休憩空間。