合歡山是賞杜鵑勝地，每逢花季期間，吸引許多遊客上山，但台14甲線、合歡山公路多處路段狹窄，從昆陽往武嶺，抵達武嶺停車場前200公尺路段，僅能容1輛轎車通行，每逢假日車多就成塞車瓶頸點，南投縣仁愛分局爭取公路總局在隘口兩端設置太陽能供電運作的號誌，成為全台海拔最高的紅綠燈。

合歡山是全台最熱門的高山景區，氣候四季分明，春天可賞杜鵑花，夏季能避暑、滿浩瀚銀河，秋高氣爽適合登高望遠，冬天雪季時，追雪遊客絡繹不絕。不過合歡山公路多處隘口，若駕駛互不相讓，造成交通大打結。

警員視車流狀況，啟動武嶺隘口兩端紅綠燈，控制上、下行車流。（翻攝臉書／楊靜茹南投傳真）

仁愛分局指出，有鑑於合歡山公路多處隘口無法會車，尤其是從昆陽往武嶺，抵達武嶺停車場前200公尺路段，僅能容1輛轎車通行，每逢假日或連續假期車多，隘口交通大打結，同仁在高海拔山區執勤相當辛苦，建議公路總局在武嶺隘口兩端增設紅綠燈，228連假起已啟用。

公路總局埔里工務段表示，高山公路有諸多條件限制無法拓寬，現階段除了配合警方在武嶺隘口施設號誌，連續假日車多期間，也會加派交通保全協助警方疏導交通。

翠峰派出所表示，假日若合歡山車潮多，現場執勤警員將啟動武嶺隘口兩端紅綠燈，控制上、下行車流，避免因路幅狹窄無法會車而交通大打結，建議民眾行經時，務必遵守號誌及警員指示通行。