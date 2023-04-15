北車借錢哥這次男扮女裝，潛入女廁偷窺被逮。（本報資料照片）

無可救藥！常年出沒在北車及各捷運出口，31歲綽號「借錢哥」的詹姓男子，以返家奔喪、沒錢搭車、錢包掉了為由，向來往旅客借錢，事後都不歸還，前科累累屢犯不改，北院2月又依15個詐欺、搶奪判他2年10個月，詹上周居然男扮女裝，躲進捷運台北橋站的女廁隔間，從上往下偷窺1名正妹如廁，被害人發現尖叫大喊，詹則拔腿落跑。

警方事後組成專案追查，一眼就認出變態就是屢屢犯案的「借錢哥」，正在追查他行蹤時，詹13日又跑到北車「謀生」，他發現1民眾不甚遺落信用卡時，企圖想要據為己由，被失主發現雙方發生拉扯，鐵路警方到場將他逮捕，除了上周違反性騷擾防制治，再依搶奪罪將他送辦。

「北車借錢哥」犯案不計其數，甚至被檢方依有再犯之虞為由，遭法院裁定羈押過，但他獲釋後仍不斷前往各車站借錢，有時甚至「由借變搶」，去年他為怕被認出，開始戴假髮扮女裝，陸續又轉往台中車站、台北轉運站犯案被逮，總計他10年來至少涉及45起以上類似案件。

今年2月，台北地院統計2021年9月到11月，詹所涉及的15起詐欺、搶奪案，判他2年10個月有期徒刑，可上訴。

不知悔改的詹男，上周再度男扮女裝前往捷運台北橋站，這次他竟潛入女廁隔間，趁1名正妹如廁時，由上往下偷窺對方，被害人發現後嚇得大叫，詹則落慌而逃。

13日詹又轉往北車，他到處借錢失敗時，看到地上有1張民眾疏忽掉下的信用卡，準備悄悄撿走時被失主發現，雙方發生拉扯，警方獲報趕往後將他當場逮捕。

詹警訊時，追查偷窺變態的捷運警察也隨後趕來，偵訊後各依違反性騷擾防制法及搶奪罪，將借錢哥再度法辦。