歌后席琳狄翁在2022年證實她罹患罕病「僵硬人症候群」，將取消2023年的諸多行程，並把演唱會場次延後至2024年，歌后近月來低調神隱，一直到日前突然宣布發布新歌《Love Again》，並在之後要上映的同名電影客串演出，消息一出感動全球粉絲，湧入社群媒體關心歌后。

3月剛度過55歲生日的她，在2016年先是經歷了喪夫的悲痛，又在2022年證實她罹患罕見疾病「僵硬人症候群」，該疾病導致她無法正常行走及唱歌，使她不得不取消後續的演出，延期的演唱會目前也沒有重啟的消息。席琳狄翁被譽為全球最暢銷女歌手，鐵達尼號的主題曲《我心永恆》成為她在享譽全球的知名作品之一，她在拉斯維加斯駐唱的表演更是拯救了賭城的經濟不景氣，讓許多知名歌手效仿她的進駐，「加拿大國寶」之名實至名歸。

席琳狄翁在歌壇已奠定她的地位，卻從來沒有出現在大銀幕前，此次她除了釋出新歌之外，更宣布她將會獻出她的大銀幕處女秀。