對於2024年總統大選，民進黨已正式提名賴清德，而國民黨人選到目前還未推出。立委鄭麗文著急呼籲，侯友宜是唯一一個有準備、有意願且有可能會勝選的候選人，要找第二個跟本就不存在。且這不是朱立倫登高一呼，所有泛藍跟非綠就能整合！應趕快完成徵召，趕快就戰鬥位置，大家一致對外，不要再陷入徵召的泥淖裏面！

鄭麗文今（15）日在中天新聞表示，黨中央只有一個權力與責任，就是幫國民黨完成總統候選人提名，黨中央並不是泛藍共主，更沒有能力去整合非綠大聯盟。完成提名之後，總統候選人為了勝選、為了理念，是否整合更多勢力、或是和其他勢力合作，應該交由總統候選人決定，而不是用這理由，一而再、再而三拖延國民黨徵召提名，充滿高度不確定性。

鄭麗文說，柯文哲早就公開表示，不認同國民黨提出的非綠聯盟，也一點興趣都沒有。如果非綠聯盟主要鎖定對象是柯文哲，他都已經打臉了，國民黨有需要如此卑躬屈膝嗎？且正當性沒辦法建立，兩邊沒有溝通平台、沒有互信，總統候選人都還沒有確定，柯文哲怎麼可能會和朱立倫談？想也知道，天方夜譚！大家不是第一天從政，唯一受傷就是國民黨大選選情。

「我不知道黨中央怎麼跟郭台銘互動的，難道我們給郭台銘什麼錯誤的期待嗎？」鄭麗文質疑，否則的話，在這過程當中，如果侯友宜不能選贏的話，難道郭台銘選的贏嗎？「我是完全不相像這件事」。

國民黨立委鄭麗文。（資料畫面／截自鄭麗文臉書）

鄭麗文直言，現在態勢很明顯，侯友宜是唯一一個有準備、有意願且有可能會勝選的候選人，要找第二個跟本就不存在。這時不應該再用什麼第二階段、第三階段讓大家覺得徵召提名過程充滿了變數！應該簡化提名過程，從速從簡。事實上，侯友宜幾乎表態了！且國民黨怎麼可能提名不是國民黨籍的人代表國民黨選總統？所以不可能提名柯文哲！

鄭麗文強調，不是朱立倫登高一呼，所有泛藍跟非綠就能整合！否則就有能量選總統了，台灣根本不存在這樣的人，也不存在這樣的機制。所以回歸現實，趕快完成徵召，趕快就戰鬥位置，大家一致對外，不要再陷入徵召的泥淖裏面，自己給自己找麻煩，是非常不智的！