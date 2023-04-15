經濟部能源局將在彰化縣大城鄉推動「彰化大城光電示範區」，畫出339公頃「低地力」地區，儘管能源局表示徵求地主、使用人意願，並非一體全變更，但仍引發不少民眾疑慮；不過有老農跳出來表示，一分地年收租約5、8000元，租給光電換算年收4萬左右，要不是年紀大又沒人接，誰想租給光電。

蔡舜雄說，他簽約的土地大部分都是沙地、下陷、土壤鹽化等無法種植的土地。（吳建輝攝）

中央推動「彰化大城光電示範區」，也有民間業者想在芳苑鄉的國有地農牧用地打造「光電城」，不少老農興起種電熱潮，國內農民平均年齡65歲，除了年事已高無法繼續種植外，找不到青農承接也是老農「轉換跑道」的主要原因。

現年68歲的農民蔡舜雄表示，自己在大城、芳苑等都有土地，依照季節、耕作期調整，種植多種水果、玉米、蕃薯、水稻等農產，種植面積將近2甲，政府釋出台 17 線以西做示範區，目前他手上已經有4分地跟廠商簽署合約將投入種電行列。

蔡舜雄說，附近雞舍也都投入種電，為何閒置土地種電不可以。（吳建輝攝）

「有良田誰願意種電」，蔡舜雄說，目前台61線往西的沙地都無法種植，政府開放高架橋61線往西可以往東不行，針對無法開墾種植的農地、旱地去種電，並非良田強迫拿去種電，且光電業者若沒拿到農民的同意書，不可能把土地轉租給業者，經濟部能源局、縣政府也不會同意核可。

蔡舜雄說，他簽約的土地大部分都是沙地、下陷、土壤鹽化等無法種植的土地，其餘1甲多的土地他仍勤奮種著，將閒置土地投入種電，有政府把關、背書有何不可，農民也不是笨蛋，怎麼會被政府牽著走。

蔡舜雄強調，他有聽傳聞什麼污染影響等等，但這些能源局下鄉說明會都說得清清楚楚，身邊就有超過10位農民將投入種電行列，鄉下年輕人外移嚴重，真的是年紀大「種不去」了，將自己閒置土地租出去給廠商增加收入有何不可，不然誰要養他們。