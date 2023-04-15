近年航運業蓬勃發展，離岸風電產業人才需求大增，而各大航商開出的高額薪資也吸引各界投入航運產業。海大表示，於14日榜示的2023年第一次航海人員測驗榜示，不僅測驗合格人數創下歷史新高，其中有著莫斯科國際關係碩士學位的楊易紋，於就讀海大商船學系學士後專班後，首次參加航海人員測驗就上榜，並表示未來想當船長。

據了解，28歲的楊易紋從政治大學斯拉夫語學系畢業後，赴莫斯科攻讀國際關係碩士學位，學成回國，在台灣的營造集團工作，因緣際會接觸到離岸風電工程，引起她對海上工作的興趣，並決定於海大商船學系學士後專班進一步發展。而楊首次參加航海人員測驗就順利5科全部合格，順利上榜。

楊易紋表示，海大重視產學合作，提供協助領港等豐富實習機會，在多次與各國籍的高階海事人員交流期間，也發現女性在國際海事事業上，同樣占有重要的地位。未來她將積極朝能源運輸領域發展，也相信學術界將引領綠能與航運將兩大產業藍海相結合，帶領國際社會走在永續的先端。

海大輪機系學士後的救難艇訓練課程。（國立海洋大學提供／徐佑昇基隆傳真）

對此，海大商船系系主任曾維國表示，航運業不可能消失，仍近乎鐵飯碗。海大也提供轉換職場再學習的管道，例如輪機工程學系及商船學系學士後的多元專長培力課程專班，一年半可取得學士畢業證書，即具有參加航海人員測驗一等船副或一等管輪之資格，未來年薪上看百萬，且各大國際知名航商也與海大合作培育國內海事專業人才，提供各種助學金，也提供海勤實習及工作機會，歡迎有興趣民眾報名。