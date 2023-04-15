走路，對一般人來說是再平常不過的動作，但對某些重度血友病患者而言，能自然地走路、跑步，跨出每一步，都曾經只是奢求。51歲的患者王華舘，過去因關節出血變形，只能以輪椅代步，甚至因此想結束自己的生命，但台大醫院沈銘鏡醫師一句「你人生真的就只要這樣嗎？」點醒了他，決定動手術置換關節，成功擺脫輪椅。如今的他已結婚，感謝沈教授的那句話，才讓他心念有所改變，享有今天的幸福姻緣。

血友病是因第8或第9凝血因子缺乏，所造成的遺傳性凝血障礙疾病，可分成缺乏第8凝血因子的A型血友病，及缺乏第9凝血因子的B型血友病，亦可依凝血因子的缺乏程度，分成輕、中及重度血友病。患者絕大部分是男性，受傷後或關節容易因此而流血不止，也很容易關節自發性出血，王華舘就是其一。

王華舘滿週歲時因缺乏第8凝血因子，確診為重度A型血友病，從有記憶以來，全身就經常莫名出現多處瘀青、關節腫脹疼痛，過去總是在痛到受不了時，到醫院注射血漿，平均1到2個月就需要治療1次。

早年台灣沒有健保，王華舘的父母為籌措藥費，至少賣了5棟房子，無奈在那時候沒能預防性注射，只能等到出血相當嚴重、忍無可忍，才往醫院跑，也練就他異於常人的忍耐功夫。25歲那年，王華舘的關節嚴重變形，無法行走，只能以輪椅代步。他一度怨天尤人，不解自己的人生為何和平常人不一樣，甚至有過結束自己生命的念頭。

一晃眼10年過去，當時在台大醫院的沈銘鏡醫師一句「你人生真的就只要這樣嗎？」點醒了他。為擺脫輪椅，王華舘決定接受髖關節和膝關節置換手術，術後也得以成功用腳行走。從此以後，對他來說，活著用雙腳行走的每天，都是人生嶄新的旅程及功課，不久後他也開始預防性注射。

去年9月，王華舘不慎跌倒，造成左大腿骨骨折，躺床將近半個月。幸好在家人與女友細心照顧下，終能漸漸恢復。而這位女友，今年已成為他的愛妻。王華舘表示，妻子曾是他的國小同班同學，7年前參加同學會後開始再聯絡，對方未因血友病而嫌棄他，反倒是更加鼓勵與支持，讓他能鼓起勇氣求婚，今年3月有情人終成眷屬，他也要衷心感謝沈教授的再造之恩。因幸有沈教授當初的那句話，他才能有今日的幸福。