大陸國務院港澳辦主任夏寶龍15日出席香港「全民國家安全教育日2023」開幕典禮上致詞時表示，「國安」才能「港安」、「國安」才能「家安」，保國家安全，就是保「一國兩制」，就是保香港繁榮發展，就是保香港的民主自由，就是保香港全體居民的人權和根本福祉，就是保所有外國和內地來香港投資者的利益。

他更強調，「安」不是從天上掉下來的，也不是一勞永逸的，「修例風波」這場港版「顏色革命」雖然沒能得逞，但這是香港歷史上永遠抹不去的「傷疤」，是我們永久的痛，有人想抹去這段慘痛的記憶，這是不可能的，成為懸在頭上時時敲響的一口警鐘，每時每刻都在警醒著我們。

夏寶龍表示，香港正處在從由亂到治，走向由治及興的新階段，好局面來之極為不易。這是中央全力支持與全體香港人民艱辛努力和巨大代價換來的，更強調香港要安定安寧，不要暴亂動盪；要繁榮昌盛，不要凋敝衰敗；要精誠團結，不要對立撕裂；要文明法治，不要野蠻失序，這是全體香港人民的共同心聲。

夏寶龍表示，香港有很多「金名片」記載著香港的輝煌，但是離開國家安全和社會穩定，不僅香港的繁榮和發展難以持續，這些「金名片」也會喪失。他也說，愛國愛港力量始終是維護香港繁榮穩定的支柱。

他指出，現在香港社會看似平靜，實則暗流湧動，亂的根源尚未根除，治的基礎尚需鞏固。大家需要時刻警惕街頭暴力捲土重來、警惕「軟對抗」暗中作亂、警惕海外亂港活動倒灌香港。特別是一些反中亂港活動打著所謂人權、自由、民主、民生的幌子，極具迷惑性，切不可掉以輕心。

夏寶龍表示，香港是孕育機遇與財富的熱土和天堂，來自世界各地的投資者在這裡創造了一個個奇跡，繁榮穩定的香港對大家是最有利的。從香港國安法實施以來，營商環境更加優良，外來投資者對香港的信心進一步增強。

根據有關調查顯示，香港在多個領域的國際排名位列前茅，越來越多的外國投資者看好香港前景，認為營商環境越來越好，準備在港擴大投資。特別是在以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興的大背景下，香港開放的大門只會越開越大。