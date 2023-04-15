苗栗縣泰安鄉大興村原住民青年林孝偉年輕時赴台北學牛排廚藝，曾在台北知名牛排館紅花、新濱鐵板燒、王品夏慕尼，大陸王品等餐廳工作，2年前因遭遇疫情影響回台，回到家鄉烏嘎彥竹林秘境，開設1家國內海拔最高的私廚牛排館，因精湛的料理手法，讓他獲得苗栗縣原民中心舉辦的原鄉嚴選好物10大伴手禮，以及原民會輔導的百萬創業計畫，期望打造出更精緻的高山原鄉牛排館。

苗栗縣泰安鄉泰雅族青年林孝偉打造最高海拔私廚牛排館，提供美味牛排餐點。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

出身自泰安鄉大興村的泰雅族青年林孝偉，年輕時就上台北學習廚藝，前後待過紅花、新濱鐵板燒，也在王品工作8年，從台灣夏慕尼廚師一直做到上海慕LAMU產品研發主任。卻因2020年遇到疫情爆發，從大陸回到台灣。

林孝偉原本利用機會多陪家人，等疫情平緩後再回去大陸，林媽媽勸兒子，原住民做料理要先知道原住民料理的味道，他於是將家裡的雜貨鋪，改造成小而美的餐廳，顧客座位面向美麗群山，讓美食與美景同時映入眼簾。

苗栗縣泰安鄉泰雅族青年林孝偉打造最高海拔私廚牛排館，提供美味牛排餐點。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

林孝偉的私廚牛排餐廳設在大興村烏嘎彥竹林祕境，海拔約有1千公尺，應是國內目前海拔最高的牛排館，原本只有9個座位，但在顧客反應熱烈下，現在增加至19個座位，每次開放訂位便迅速額滿。

苗栗縣泰安鄉泰雅族青年林孝偉打造最高海拔私廚牛排館，獲得原民會百萬輔導金獎勵。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

林孝偉以精湛的廚藝參加原民會「111年度企業創新創業輔導計畫─百萬創業計畫」從500個海選隊伍中，脫穎而出成為最後20個獲獎的團隊之一。同年並以「離天空最近的蕗蕎天王配竹筒飯」參加苗栗縣政府原民中心所舉辦2022苗栗原鄉嚴選好物十大伴手禮徵選活動榮獲前十大伴手禮，林孝偉計畫利用這筆贊助款項好好加強餐廳內裝，提供顧客更好的用餐環境。

苗栗縣泰安鄉泰雅族青年林孝偉以美食獲獎，苗栗縣政府原民中心主任蔣意雄專程前往頒獎祝賀。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長鍾東錦得悉林孝偉獲獎非常高興，強調原鄉部落青年人口流失嚴重，創造原鄉就業機會縣府責無旁貸，傳統產業創新經營，鼓勵勇敢的青年創業家LOKAH！（泰雅族語＂加油＂）。