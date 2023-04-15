基隆一名人妻控訴丈夫2年前開始與一名八大行業女子外遇，小三還曾傳訊息給丈夫「你要先來X我嗎，不用你付錢」，屢次企圖破壞她與丈夫之間的感情，法官審酌對話內容和其他證據，認為小三明顯已知男方已婚，仍不斷挑逗男方發生性行為，判須賠10萬元給正宮。

妻子主張丈夫2年前與小三交往，丈夫多次留宿對方家中，丈夫曾在簽立借據時影印身分證給小三，也曾告知對方已婚身分，小三還曾到家中作客，LINE對話中也有提及人妻暱稱「妮妮」，小三曾傳訊息給男方「我等等照地址給你，要來就來，不來我就被別人X去」、「你要先來X我嗎…希望你X我」。

妻子發現小三曾傳訊息給丈夫「你要先來X我嗎，不用你付錢」，認為小三企圖破壞男方與她之間的感情，甚至不停挑逗男方發生性行為，即便小三從事八大行業，仍已顯然嚴重侵害配偶權，為此求償60萬；小三辯稱她借男方60萬，後來得知對方已婚就沒有往來，是男方不斷糾纏。

小三還說此後兩人聯絡都是她向男方討錢及爭吵；法官審酌訊息認為小三早已知男方已婚，仍傳訊息說「沒有要愛就找我免費，不要就不接把我丟旁，我比她還不如」、「我們從朋友變仇人，因為你老婆，好心沒好報，天會祝我，到現在你還是選擇顧她」，法官認為2人不是單純八大行業與顧客間單純往來關係，是屬情侶互動，判小三要賠償10萬元精神慰撫金，可上訴。