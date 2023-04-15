今年新科奧斯卡影后楊紫瓊馬不停蹄，先前她曬照片帶小金人獎座回馬來西亞老家祭祖後，近日又回到香港和林青霞、何超瓊、劉嘉玲世紀同框，昨(14日)知恩惜福的她在香港大宴客，邀來一票過去合作過的恩人如周潤發、黃秋生、吳君如夫妻、林子祥夫妻、甄子丹、許鞍華、杜琪峯等人吃飯，現場有如大型頒獎典禮，其中67歲的發哥頂著一頭斑白短髮，帥氣充滿男人味的樣子相當吸睛。

60歲的楊紫瓊早年奪過馬來西亞小姐后冠，之後到香港拍攝《貓頭鷹與小飛象》進而出道，縱橫演藝圈的她早年也演過傻白甜角色，後來她走出自我，用過去的舞蹈底子發展成女打仔，1985年以電影《皇家師姐》成名，今年更以電影《媽的多重宇宙》奪下奧斯卡金像獎最佳女主角獎，成為史上第一位亞裔奧斯卡影后，也被讚是華人之光。

熱愛跑步的周潤發2018年來台時還是一頭黑髮。（圖／中時資料照片）

楊紫瓊近日曬照，分享帶著象徵奧斯卡（Oscar）的「O先生」回家祭祖的照片，可見她在已故父親楊建德墓碑前舉起小金人，光宗耀祖的榮譽感可想而知，她更強調：「沒有我父母的愛、信任、支持，我不會有今天，非常愛您們」，而這張照片引來大批粉絲道賀，3天內吸引了36萬人按讚。

黃秋生曬出大合照。（圖／翻攝自黃秋生 Anthony Perry臉書）

黃秋生昨晚曬小金人照片。（圖／翻攝自黃秋生 Anthony Perry臉書）

昨晚，黃秋生在臉書賣關子，曬出小金人的近照，寫下：「Oscar」，今他進一步曬出昨晚聚餐的大合影，開心說：「Beautiful companions beautiful night」、「Happy together」，而其中一張是由發哥掌鏡自拍，全白短髮的新髮型引人矚目；吳君如也在IG限時動態分享跟楊紫瓊合照，逗趣說：「給我摸摸奧斯卡先啦」，眾星雲集的畫面引來網友感慨回：「開心大聚會，經典時刻，好多偶像雲集」、「好多骨子裡都是戲的主角」、「神照！」、「不得了！眾多神級偶像合照，難能可貴」。

吳君如曬和楊紫瓊、甄子丹同框影片。（圖／翻攝自sandrangky IG）

楊紫瓊在聚餐中感謝大家。（圖／翻攝自sandrangky IG）

吳君如與周潤發、楊紫瓊合影。（圖／翻攝自sandrangky IG）

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