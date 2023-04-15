總裁曼佛雷德（Rob Manfred）去年接受《ESPN》採訪透露，樂見大聯盟擁有32隊的規模，而這項擴軍計畫很有可能逐步實現，據美媒《Front Office Sports》報導，位於猶他州的鹽湖城，將積極爭取組建一支大聯盟球隊。

由前NBA爵士隊老闆蓋兒米勒（Gail Miller）主導的「Big League Utah」集團，在猶他州州長考克斯（Stephen Cox）大力推動下，加入納許維爾、波特蘭、拉斯維加斯等候選城市的行列，希望在未來幾年能有大聯盟球隊進駐。曼佛雷德曾表示，新球隊的加盟金可能落在22億美元左右，這對於急需注入資金的大聯盟球隊來說是個誘因。

擴張球隊帶來的擔憂就是棒球人才庫的稀釋，不過隨著美國當地的學生棒球發展日益成熟，加上全世界球迷對於WBC（世界棒球經典賽）的重新關注，32支球隊同樣可以儲備優秀人才。但要經營一支球隊，得先尋求當地球迷的認同及支持，以呼聲最高的幾個候選城市人口基數來看，納許維爾的人口數超過200萬，根據市場研究公司尼爾森NV（Nielsen Holdings）數據，納許維爾是全美第27大收視市場，排名甚至超過金鶯所處城市巴爾的摩（29），人口超過270萬人的鹽湖城則是排在29位。

1998年大聯盟加入了魔鬼魚（光芒前身）及響尾蛇兩支球隊，形成目前30隊規模，雖然曼佛雷德有意新增球隊，但他手邊還有幾顆燙手山芋待解決，運動家的主場奧克蘭競技場租約將在2024年季後到期，若新球場的計畫一直沒有進展，拉斯維加斯可能成為運動家落腳處，另一頭東岸的坦帕灣光芒也面臨著球迷進場人數少，傳出希望另尋其他地點作為新主場。