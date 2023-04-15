賴清德將代表民進黨參選2024總統，日本學者小笠原欣幸分析賴清德談話內容後，認為賴清德對於「台灣的定位」大框架已經明確。對此，資深媒體人韋安直言，小笠原欣幸對侯友宜恐是「一知半解」，並認為賴清德出的招對侯友宜而言，都是「空包彈」。

賴清德12日在提名記者會上表示，台灣沒有統獨問題，且事實上已經是主權獨立國家，不必另行宣布獨立。對此，小笠原欣幸認為，賴清德對於「台灣的定位」大框架已經明確；提到「台灣社會並沒有統獨問題」，獨派不想這麼論述，不過直接訴求支持「維持現狀」的台灣社會多數派，以強化反對統一的民意力量，是明智的選舉戰略。

對此，韋安昨(14)日在臉書直言，小笠原欣幸對侯友宜，可能只是一知半解。韋安說賴清德雖然已確定被提名，但對上未來的競爭對手侯友宜，就算賴起跑了、跑得快，「本土對本土」，可能還是沒有什麼優勢可言。韋安首先表示，「台灣的定位」，侯友宜讓全民接受和安心；賴清德的「國家認同牌」（台灣的定位），遇到侯友宜「咱就是中華民國，台灣是咱的厝」，這樣清晰「維持現狀」的主張，基本上就變「廢牌」，而且侯對「台灣的定位」，才能獲得絕大多數人民的認同。

此外，「內政牌」部分，韋安說人民關心治安問題，是侯友宜最拿手的強項，且侯的政績無論是在新北市施政或以前當警察、警大校長，都琳瑯滿目，百姓會認為侯在內政方面比賴更有作為。

最後，韋安提及「民主牌」，並認為侯友宜不會去批評別人，這是一種謙卑和傾聽民意的「民主態度」；反觀賴清德則是讓人感覺他「很厲害」、「很權威」，喜歡告訴大家該怎麼做。韋安說百姓會覺得侯比賴更會傾聽民意接地氣。