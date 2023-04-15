112學年度高中生四技申請入學已進入第2階段報名，元培醫事科技大學15日特別舉辦校園開放日，由於後疫時代醫護健康人才備受重視，包括醫放、醫工、寵保等都是大熱門職缺，開放日也吸引上百位學生及家長參觀，以了解醫事健康產業相關學系特色與未來職涯發展。

元培醫事科大指出，高教深耕辦公室此在也在開放日策畫了靜態成果展，展示元培在教學、產業經營和學生學習的卓越成果，例如與在地產業連結的「陶學趣」、食農教育「蜂學堂」，還有學生參賽得獎作品如2022德國iF設計獎的「UFO磁浮杯」、2020 IPITEX泰國國際發明展的DNA教具模型、寵物保健治療衣等，協助學生了解在大學跨域學習的方向。

因應校園開放日活動，元培各學系都開放專業教室供學生參觀體驗，帶大家認識未來學系。

校長王綮慷則化身超級導覽員，到各系向參觀學生及家長說明學校在教學設備資源的投入，強調學校藉由硬體翻新，打造翻轉教學的場域，提升教學品質，同時也為學生規畫多元學習，讓學生在本系專業上善用學校資源跨領域修課，培養斜槓專長。

各系老師更詳盡的說明系上教學主軸與特色場域，都強調元培不只要求學生專業知能也重視實作技能，因此除各系專業實驗室如護理系的臨床技能中心、生技製藥系的模擬製藥中心、放射實驗室、視光中心、高齡智慧互動教室等，學校還建置多個特色中心可以提供學生跨域學習，例如醫學影像中心讓醫放系、醫工系及寵物保健系學生都可以利用學習。

而智慧科技照護研發中心則是醫管系、醫工系、企管系與高齡福祉學程學生都會運用到的實習場域；茶創中心與調飲教室則是食科系、餐管系甚至觀光系與茶陶學程學生都有不同的學習主題，提供學生完整多元的學習環境。

此外，元培還有多個國家證照考場，如中餐烹調、烘焙、食品分析、民俗調理推拿技術士、照顧服務員技術士等，學生平常就在專業教室上課，熟練考照及職場環境，培育具備即戰力的人才，備受企業主肯定。