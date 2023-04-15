2023宜蘭綠色博覽會，今年於宜蘭縣蘇澳鎮武荖坑風景區舉行，台中市政府受邀於綠博會場設置「台中農讚館」。農業局指出， 4月10日至16日為綠博台中周，市府行銷台中農業特色及分享環境永續發展成果，同時也推出台中周專屬優惠，與民眾分享台中精品農產。

農業局說明，為展現台中農產品的豐富性和特色，精選最優質產品至「台中農讚館」中，增加農產品曝光度及行銷通路，開賣至今，因大甲芋頭所製成的芋香零嘴、新社菇類製品、豐原天然純正的椪柑汁、養身的健康酵素飲、高營養價值的蜂花粉、霧峰酒莊蜜香與果香四溢荔枝蜂蜜酒等，深受民眾喜愛。

綠色博覽會台中週，手沖咖啡diy教學活動。(台中市政府提供)

台中市民於綠博台中周參觀，憑身分證明文件購票，門票可同宜蘭縣民價100元。農業局指出，另推出每日限量200份消費不限金額贈好禮活動，4月14日至16日推出手沖咖啡DIY教學，四角林莊園所產的咖啡在保持原始生態環境、無農藥污染的管理及照顧下，所烘培出的咖啡豆具有獨特純淨香味。

綠色博覽會台中週，參訪台中農讚館的人潮絡繹不絕。(台中市政府提供)

農業局強調，台中優秀青農於台中周展售，清水青農楊孟蓉所做的泡菜，配合農產時令，保有蔬菜原有天然營養價值；梨山青農石中傑梨山茶，沖泡後茶湯金黃帶綠；石岡小農鄧焜熾推出的醜檸檬汁，果肉香氣四溢且多汁；新社青農廖慈婷以無毒、友善耕作方式種植薑黃，展現台中農業發展的實力。