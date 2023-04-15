新莊警分局為了響應政府「新世代打擊詐欺策略行動綱領」的打詐國家隊，特別邀請轄內84位里長及各級民意代表共同成立「打詐里長隊」，昨（14）日特別舉辦誓師大會，並將近期常見之詐騙案件如假投資、假冒公務員、假愛情、猜猜我是誰一一分析手法。

新店警方透過手把手教導里長應對之策，培訓成為識詐的種子教官，盼藉由每位里長再向里民分層分眾宣導，並建立友善通報網，發揮一傳十，十傳百的功效，提高里民自身識詐能力，將阻詐觸角深入到鄰里每個角落。

新莊警分局長周振安表示，由於近年來因詐騙手法不斷翻新，為使全民「識詐」，除了深入社區，鼓勵鄰里社區更有意識的打擊犯罪，更持續利用臉書及結合各種活動，將防詐資訊廣為宣導，讓民眾不斷接收及更新詐騙訊息以杜絕詐騙，再搭配「堵詐、阻詐、懲詐」，降低詐騙案件發生率，我們將持續全力打擊詐欺犯罪，守護民眾財產安全。