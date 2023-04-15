桃園市大園區溪海休閒農業區近日彩色海芋季吸引大量遊客湧入賞花，將於明日落幕。溪海休區為推廣在地農產馬不停蹄，緊接著將迎來一年一度的西瓜節，邀請民眾一起來溪海種西瓜，不必擔心不會照顧，在地農民將代為管理，民眾還可「線上追蹤」自己的西瓜成長狀況，預計7月下旬至8月採收，讓遊客體驗「種瓜得瓜」樂趣。

桃園市大園區溪海休閒農業區西瓜節今年邁入第5年。（溪海休閒農業發展協會提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市種植西瓜面積約160公頃，其中觀音、大園為市內西瓜大宗產地，每年約5至8約間為產季。溪海休閒農業發展協會總幹事邱育潔表示，繼海芋季後，將推出「2023種瓜得瓜，來溪海種西瓜，從農田到餐桌，瓜風到你家」活動，今年邁入第5年的西瓜節，持續邀請遊客來溪海一起體驗種西瓜樂趣。

邱育潔說明，5月7日上午分3場次開放報名，一組最多5人，民眾在聽取西瓜小知識介紹後，可親手種下專屬自己的5顆西瓜，專業農友會在旁隨時解答疑惑，且免擔心不會種、不會照護，將有在地農民代為管理。特別的是，今年首次使用「[email protected]」程式，讓民眾能在線上關心自己的西瓜成長狀況，還可預約時間回來溪海施肥，最後將視成長時程，另行通知採收時間，預計落在7月中下旬至8月初。

此外，種植與採收當天，溪海休區還安排「瓜瓜市集」，邀請在地小農擺攤，推廣地方農特產與豐富農村美食。另特別規畫「太瓜張饗宴」，推出使用在地食材製作的特色餐食，將提供參與者餐券，可自行選擇享用美食。

桃園市大園區溪海休閒農業區西瓜節將登場，種西瓜活動預計報名至4月30日，目前報名踴躍，盼更多民眾參與。（溪海休閒農業發展協會提供／蔡明亘桃園傳真）

邱育潔提到，種西瓜活動預計報名至4月30日止，目前報名情況踴躍，盼更多民眾參與，體驗看著西瓜苗成長並親自採摘的成就感，也期盼透過接力辦理西瓜節，持續推廣、行銷大園在地農產，被更多人看見，詳細活動資訊可至「溪海休閒農業區」臉書專頁查詢。