中正第一分局為此特別申請緝毒犬於出入口協勤。（簡銘柱翻攝）

中正第一分局為此特別申請緝毒犬於出入口協勤。（簡銘柱翻攝）

綠色浪潮團體發起「支持大麻除罪化」，向中正第一分局申請於今（15）日8時起至22時止，假凱達格蘭大道舉行集會遊行，除於凱道舉行集會，另當（15）日16時20分至17時20分接續舉辦遊行活動。

依國際兩公約及大法官釋字第445號解釋，因該團體所申請之活動之訴求尚無明顯立即危險之事實，為保障民眾言論表達自由，中正一分局依法准予該團體集會遊行之申請；然而「大麻」目前仍屬政府所列管之二級毒品，而打擊毒品犯罪及防制各級毒品對民眾產生危害，向為警方執法之首要目標，中正第一分局為此特別申請緝毒犬於出入口協勤，並規劃專責緝毒警力，若於集會遊行現場及周圍區域發現任何不法行為，定將依法究辦。

中正第一分局一向秉持「行政中立」、「嚴正執法」、「防制暴力」之原則，協助民眾表達訴求，特此呼籲民眾集會表達訴求應保持和平理性，並切勿有任何違反毒品危害防制條例等法律之行為，以兼顧憲法暨兩公約等保障人民言論自由之權益及大眾之安全與安寧。