儘管柯歐斯禁賽無法上場，更在末節一度落後到17分之多，台啤英熊15日仍靠蔣淯安20分、13助攻，李啟瑋也投進7顆三分球、包辦23分，最後以98比95逆轉擊敗地主台中太陽，除了拿下3連勝，15勝14敗戰績也跟高雄全家海神並列第3，到底英熊還是海神搶下例行賽第3種子席位？目前還有變數。

儘管英熊打完首節，取得24比16領先，太陽卻在次節靠著莫爾特里，以及班森、董永全等人火力，單節轟下33分，反觀英熊次節只拿21分，也讓太陽打完上半場，反以49比45領先，莫爾特里半場拿下13分，英熊則以瓊斯11分、9籃板表現較佳。

來到下半場，僅剩兩名洋將可用的英熊，明顯體能出現下滑跡象，甚至陷入塔壁與瓊斯輪流單打獨鬥窘境，讓太陽趁機拉開差距，一度取得76比59大幅領先，也把英熊打到潰不成軍，幸好英熊末節一開始「甦醒」，打出11比0轉眼縮小差距到3分。

甚至打到最後3分49秒，瓊斯的灌籃幫助英熊反以89比88超前，隨後雙方互有領先，不過蔣淯安最後50秒兩罰俱中，英熊98比95領先，太陽暫停過後發生5秒發球違例，儘管英熊進攻也沒進，太陽最後一波進攻交給萊斯三分出手沒進落幕。