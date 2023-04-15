台北市消防局第二救災救護大隊與松山慈惠堂今（15）日7時30至12時30分在松山慈惠堂廣場舉辦「萬人淨山健行暨防災宣導園遊會」。（簡銘柱翻攝）

台北市消防局第二救災救護大隊與松山慈惠堂今（15）日7時30至12時30分在松山慈惠堂廣場舉辦「萬人淨山健行暨防災宣導園遊會」。（簡銘柱翻攝）

台北市消防局第二救災救護大隊與松山慈惠堂今（15）日7時30至12時30分在松山慈惠堂廣場舉辦「萬人淨山健行暨防災宣導園遊會」，邀請市民朋友共同參與，不僅可以登山健行強健體魄、喚起大家環保意識，更可以獲得最新且正確防災知識及技能。

消防局多年來秉持「防災教育普及化」的理念，不斷透過宣導活動，提升市民防災意識，希望藉此讓民眾學習緊急應變能力並喚起社會大眾對防災意識之重視；近年開發的「臺北市行動防災APP」及「視訊119 APP」，除了可以即時知道相關天候資訊等，也讓市民朋友能即時利用手機協助傳遞災害現場狀況、幫助週遭OHCA患者儘早實施CPR或AED電擊，共同創造互助、安全的生活環境。

本次園遊會活動內容豐富多元，項目包含臺北市行動防災APP、視訊119 APP、居家逃生、住警器宣導、用電安全、地震體驗車等。藉由消防人員準備的宣導教具、零距離專業解說及實際操作體驗，讓民眾從中學習各項防災、臨災應變處置常識。

另消防局呼籲，用火用電安全注意下列事項：

一、廚房烹煮食物應有「人離火熄」之觀念，養成火源使用完畢立即關閉瓦斯爐習慣。

二、防範電氣火災應遵守五不一沒有：用電「不」超過負載、電線「不」綑綁折損、插頭「不」潮濕污損、電源插座「不」常插、電器旁「不」放物品、「沒有」安全標章產品不買不用。