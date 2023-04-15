2024總統大選，國民黨主席朱立倫拋出三階段論調，要整合非綠勢力，但民眾黨主席柯文哲先前曾表態反對「下架民進黨」，民眾黨發言人楊寶楨昨也批評藍營「吃豆腐」。媒體人黃揚明今( 15 )日表示，國民黨若想與民眾黨合作，應該提出下架貪腐、下架戰爭的「價值之爭」，而不是流於政黨競爭。

黃揚明今在《周末大報卦》節目中指出，總統大選的關鍵在於，若柯文哲最終能拿下 20% 的選票，屆時藍綠的得票數都無法過半，超過 40% 就能選上總統，而柯文哲作為「槓桿者」，能影響天平往藍綠兩邊傾斜的多寡，也就讓民眾黨有籌碼與國、民兩黨討論合作。但民眾黨作為剛成立4年的政黨，還在擴張期，未來在國會也還有機會增加席次，此時聽到國民黨提出整合，那自然會有被併吞的危機感。

黃揚明表示，去年地方大選會有「下架民進黨」的氛圍，就是因為民進黨做的天怒人怨，如果只想拉下民進黨，恐會有「三個和尚沒水喝」的問題，各政黨都應先把黨內事務調整好，最後階段再來談整體的大戰略，屆時也不一定是「下架民進黨」，也可能提出「下架貪腐」、「下架戰爭」、「下架麻煩製造者」或是「捍衛台海和平」的「價值之爭」，而不是流於藍綠的「政黨之爭」，這樣才能與民眾黨有整合的空間。

黃揚明認為，在國民黨的組織、地方運作都比民眾黨良好的情況下，藍營也不需要急著跟黨外整合，等到八、九月份選民態勢已經篤定，如果柯文哲的民調出現下跌，剩下百分之十幾、甚至不到 10%，那就能與柯文哲和民眾黨討論整合，且至今所有的民調都顯示，在三腳督的情況下，不管藍營派出誰，加上柯文哲都能勝過賴清德。